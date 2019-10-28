Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Основная цель — увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе... до 2035 года объёмы экспортных поставок должны вырасти почти в десять раз — до 25 млрд рублей», — заявил он на совещании с вице-премьерами.

При этом он подчеркнул, что данный процесс не должен негативно отразиться на внутреннем рынке.

Кроме того, Медведев призвал увеличить общий объём производства гражданских судов.

«Общий объём выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз», — отметил российский премьер.

В мае в Минпромторге России сообщили, что атомный ледокол «Урал» будет сдан «Атомфлоту» в августе 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить