Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Основная цель — увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе... до 2035 года объёмы экспортных поставок должны вырасти почти в десять раз — до 25 млрд рублей», — заявил он на совещании с вице-премьерами.

При этом он подчеркнул, что данный процесс не должен негативно отразиться на внутреннем рынке.

Кроме того, Медведев призвал увеличить общий объём производства гражданских судов.

«Общий объём выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз», — отметил российский премьер.

В мае в Минпромторге России сообщили, что атомный ледокол «Урал» будет сдан «Атомфлоту» в августе 2022 года.