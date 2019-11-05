«Росконтроль» отчитался о проверке риса

Специалисты «Росконтроля» проверили круглозерновой рис, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Изучены образцы брендов «Шебекинский», «Ашан», «Националь», «Агро-Альянс» и Fine Life.

Все они соответствуют норме по органолептическим показателям и требованиям безопасности.

В рисе марки «Шебекинский» зафиксировано превышение содержания дроблёных зёрен. Согласно стандарту для риса первой категории их должно быть не более 9%, а эксперты выявили 15%. Кроме того, показатель влажности находится на границе значений, допустимых по ГОСТу.

Данный образец попал в список товаров с замечаниями.

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