«Росконтроль» отчитался о проверке риса
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Изучены образцы брендов «Шебекинский», «Ашан», «Националь», «Агро-Альянс» и Fine Life.
Все они соответствуют норме по органолептическим показателям и требованиям безопасности.
В рисе марки «Шебекинский» зафиксировано превышение содержания дроблёных зёрен. Согласно стандарту для риса первой категории их должно быть не более 9%, а эксперты выявили 15%. Кроме того, показатель влажности находится на границе значений, допустимых по ГОСТу.
Данный образец попал в список товаров с замечаниями.
Ранее, как сообщал Inforeactor, Роскачество рассказало, как определить свежесть мясных продуктов.