Роскачество рассказало, как определить свежесть мясных продуктов

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Специалисты Роскачества рассказали, как определить свежесть мясных продуктов в домашних условиях, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт организации.
Роскачество рассказало, как определить свежесть мясных продуктов
  • РИА Новости

Например, можно надавить на мясо пальцем и посмотреть, как скоро исчезнет образовавшаяся ямка. Если быстро, то продукция свежая.

Второй вариант — положить на мясной продукт сухую салфетку. Если она сильно увлажнится, то мясо будет сильно ужариваться или увариваться, а после приготовления станет сухим. Если салфетка останется сухой, то это значит, что мясо хорошо удерживает влагу, то есть будет сочным и в готовом виде, пояснили эксперты.

Качество мяса птицы можно определить по внешнему виду — оно должно быть белого цвета без лишних вкраплений и желтизны.

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» рассказал о результатах проверки нарезных батонов.

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