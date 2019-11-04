В МВД рассказали о праздновании Дня народного единства в России

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что существенных нарушений общественного порядка во время празднования Дня народного единства допущено не было.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время народных гуляний задействовано более 16 тыс. сотрудников полиции. Также к охране общественного порядка привлечены военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований», — сказала представитель МВД.

Уточняется, что всего в 1412 населённых пунктах России прошло более чем 1,9 тыс. мероприятий, посвящённых празднику.

«Существенных нарушений общественного порядка не допущено. В некоторых регионах страны праздничные торжества продолжаются», — добавила Волк.

Ранее депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с Inforeactor рассказал о значимости Дня народного единства.