В Госдуме поздравили россиян с Днём народного единства

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил жителей страны с Днём народного единства, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

«На протяжении веков любовь к Отечеству, общие духовные ценности, история и традиции объединяют людей разных национальностей и вероисповеданий в нашей стране», — сказал Володин.

Он отметил, что, как и во все времена, единство народа, патриотизм и вера в будущее России помогают развивать страну и укреплять её позиции в мире.

Со своей стороны, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что День народного единства имеет глубокие исторические и духовные корни. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты.

«Он связан с незабвенным подвигом наших предков, которые благодаря сплочённости и любви к Родине отстояли её целостность и независимость в самые непростые времена», — сказала Матвиенко.

По её словам, общая цель россиян — сберечь и приумножить вековые традиции патриотизма, культурное наследие, сделать Отечество мощным и процветающим.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт фестиваль «День народного единства».