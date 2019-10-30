В Москве пройдёт фестиваль «День народного единства»

В столице с 2 по 4 ноября пройдёт фестиваль «День народного единства», сообщает «Вечерняя Москва».

Праздничные мероприятия пройдут на 30 площадках, девять из которых расположены в центре города, а остальные — в парках. В программе — творческие и кулинарные мастер-классы, выступления артистов, экскурсии и другое.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк отметил, что на фестивале москвичи и туристы смогут ближе познакомиться с культурой и традициями народов всех федеральных округов России.

«Уже с понедельника, 28 октября, и до 4 ноября в рамках фестиваля пройдут 30 бесплатных познавательных прогулок», — отметил Немерюк.

Экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве» приглашают пройтись по центральным московским улицам и переулкам, побывать в усадьбе Останкино, саду «Эрмитаж» и Лефортовском парке, познакомиться с Москвой Гиляровского, Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Станиславского и Шаляпина, послушать истории о столице и её знаменитых жителях.

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