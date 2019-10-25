В Москве пройдут бесплатные экскурсии по городу

В столице будет запущена программа «Гуляем по Москве», в рамках которой можно будет посетить бесплатные экскурсии по городу.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны», прогулки по знаковым местам столицы начнутся 28 октября. Вместе с гидами москвичи и гости столицы смогут побывать в усадьбе «Останкино», саду «Эрмитаж» и Лефортовском парке.

Всего до 2 ноября планируется провести 30 прогулок продолжительностью примерно 2–2,5 часа. Проект предоставит на выбор несколько программ: серию о Серебряном веке русской поэзии, прогулку «Традиции веселья», цикл о московских бульварах. Впервые будут проведены экскурсии по Кисельным переулкам города, прогулки по мотивам произведений Владимира Гиляровского, также москвичам и гостям столицы покажут архитектурные образцы русского барокко

Программа организована в рамках празднования Дня народного единства. Для посещения бесплатных экскурсий необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что 29 октября в Москве пройдет молодёжный фестиваль уличных культур.