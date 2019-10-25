В Москве пройдут бесплатные экскурсии по городу
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны», прогулки по знаковым местам столицы начнутся 28 октября. Вместе с гидами москвичи и гости столицы смогут побывать в усадьбе «Останкино», саду «Эрмитаж» и Лефортовском парке.
Всего до 2 ноября планируется провести 30 прогулок продолжительностью примерно 2–2,5 часа. Проект предоставит на выбор несколько программ: серию о Серебряном веке русской поэзии, прогулку «Традиции веселья», цикл о московских бульварах. Впервые будут проведены экскурсии по Кисельным переулкам города, прогулки по мотивам произведений Владимира Гиляровского, также москвичам и гостям столицы покажут архитектурные образцы русского барокко
Программа организована в рамках празднования Дня народного единства. Для посещения бесплатных экскурсий необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что 29 октября в Москве пройдет молодёжный фестиваль уличных культур.