В Госдуме рассказали о значимости Дня народного единства

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Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с Inforeactor рассказал о значимости Дня народного единства.
В Госдуме рассказали о значимости Дня народного единства
  • РИА Новости

«Люди вне зависимости от своих личных амбиций, симпатий и антипатий объединились ради того, чтобы отстоять суверенитет Московского царства», — заявил он.

По его словам, только благодаря единству народа Россия освободилась от разрушительной смуты, которая привела к захвату страны поляками.

Как передаёт kp.ru, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также отметил важность данных событий и поздравил россиян с праздником.

«Это один из главных государственных праздников нашей страны, особая дата в истории России, и Ярославль имеет к ней самое непосредственное отношение. Именно здесь окончательно сформировалось народное ополчение, которое возглавили Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский», — отметил он.

По его словам, любовь к России, желание жить и трудиться, готовность защищать страну по-прежнему объединяют россиян.

Ранее сообщалось, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил жителей страны с Днём народного единства.

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