Путин произвёл ряд назначений в нескольких ведомствах

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Президент России Владимир Путин произвёл ряд назначений в МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Путин произвёл ряд назначений в нескольких ведомствах
  • РИА Новости

Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.

Так, например, полковник внутренней службы Александр Кузьмин стал начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, а полковник внутренней службы Алексей Чириков — начальником управления ФСИН по Башкирии.

Ранее стало известно, что Путин уволил ряд генералов СК, МЧС и МВД.

10 октября президент России подписал указы о назначении трёх начальников управлений в Кремле.

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