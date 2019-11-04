Путин произвёл ряд назначений в нескольких ведомствах
- РИА Новости
Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.
Так, например, полковник внутренней службы Александр Кузьмин стал начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, а полковник внутренней службы Алексей Чириков — начальником управления ФСИН по Башкирии.
Ранее стало известно, что Путин уволил ряд генералов СК, МЧС и МВД.
10 октября президент России подписал указы о назначении трёх начальников управлений в Кремле.