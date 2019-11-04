Диетолог оценил сообщения о способах похудения без упражнений

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Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о способах похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом.
Диетолог оценил сообщения о способах похудения без упражнений
  • Pixabay

По словам эксперта, ничего нового здесь нет.

«Это очень старая схема, так называемое раннее кормление с большим интервалом. С 08:00 до 16:00 человек ест, а потом с 16:00 до 08:00 не ест. У нас похожая схема была раньше — просто не есть после 18:00. То есть на два часа меньше», — заявил он.

Как отметил Гинзбург, такая схема может помочь снизить вес, но не всем. Если спортом не заниматься, то происходит снижение расхода энергии в ответ на снижение поступления энергии, поэтому вес не уходит, пояснил он.

Что касается рекомендации предпочитать белки углеводам, то эксперт считает её верной.

Ранее сообщалось, что хороший сон, потребление пищи с высоким содержанием белка и сокращение стресса помогут в борьбе с лишним весом.

Врач-диетолог основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, для кого может быть опасен томатный сок.

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