Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в России

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Эксперты сервиса HeadHunter представили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий во всех профессиональных сферах в регионах России в ноябре.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

В рейтинге представлены 20 вакансий с зарплатными предложениями от 100 тыс. рублей в месяц, 11 из которых размещены компаниями Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом лидирующие позиции занимают предложения столичных работодателей.

В частности, на самую высокую зарплату может претендовать ведущий IOS-разработчик в Москве — ему предлагают 300 тыс. рублей в месяц до вычета НДС.

В тройку лидеров также вошли вакансии разработчика интеграционных решений (230 тыс. рублей gross) и директора по управлению персоналом в IT (200 тыс. рублей net).

Руководитель направления стратегического маркетинга в Петербурге может заработать как минимум 180 тыс. рублей, а Senior Go Developer — от 180 до 200 тыс. рублей.

В список высокооплачиваемых вакансий месяца также вошли предложения из Екатеринбурга (программист 1C с зарплатой от 150 тыс. рублей, руководитель дивизиона от 105 тыс. рублей на руки), Новосибирска (руководитель сектора логистики в сфере автомобильных перевозок, финансовый директор), Тулы (главный энергетик), Казани (водитель категории Е, шеф-повар) и Ростова-на-Дону (менеджер по продажам солнечных модулей и СЭС).

В сентябре Роструд назвал регионы с наибольшим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.

Такие предложения, как правило, представлены в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Москве, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Петербурге.

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