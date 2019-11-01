Путин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек. По его словам, проблема подготовки специалистов в России «носит острый характер».

Российский лидер сообщил, что проблема нехватки квалифицированных кадров характерна для всего мирового рынка труда.

«Если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то, по данным тех же зарубежных авторитетных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около 3 млн человек», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он также заявил, что нехватка специалистов может привести к потерям в российской экономике, «которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли».

В мае Росстат сообщил, что наибольший дефицит квалифицированных рабочих (60 тыс. человек) наблюдается в сфере здравоохранения.