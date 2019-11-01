Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования. Об этом сообщил его адвокат Владимир Михайлов в Головинском суде Москвы, передаёт РИА Новости.

По его словам, ответчик признаёт в полном объёме взыскание в доход государства $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей, $22,056 млн.

Кроме того, он согласен на конфискацию €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей, автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.

Таким образом, всего речь идёт о сумме 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн. По курсу Центробанка это почти 6,1 млрд рублей чистыми деньгами, без учёта остальных активов.

Как пояснил защитник, эти деньги Черкалин получил из «не предусмотренных законом источников».

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доложат о данном деле.

О задержании главы отдела одного из подразделений ФСБ Черкалина стало известно в апреле.