Песков: Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру сообщат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, подозреваемым в получении взяток, которые, по опубликованным 1 октября данным СМИ, ему передавали около места его работы.
Песков: Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным
  • РИА Новости

«Президент летит в Армению. Я не думаю, что он обратил на это внимание. Ну, естественно, ему эта информация будет доложена», — сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что необходимо дождаться итогов расследования и судебного вердикта.

В то же время Песков, отвечая на вопрос о том, кто, по мнению президента России, ответственен за то, что возможных злоумышленников не поймали раньше, подчеркнул, что глава государства не выполняет следственных функций.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что Черкалин, задержанный весной, получал взятки недалеко от места своей работы в Москве.

В апреле стало известно о задержании главы отдела одного из подразделений ФСБ — Черкалина. Он подозревается в получении взяток в особо крупных размерах и отправлен под арест. В августе Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.

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