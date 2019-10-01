СМИ рассказали о схеме получения взяток полковником ФСБ Черкалиным

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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, задержанный в апреле, получал взятки недалеко от места своей работы в Москве, пишет «Коммерсантъ».
СМИ рассказали о схеме получения взяток полковником ФСБ Черкалиным
  • © РИА Новости

По данным издания, деньги передавались через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади.

В сообщении отмечается, что ежемесячно Черкалин получал $50 тыс. «за общее покровительство» КБ «Транспортный».

Всего таким образом ему было выплачено $750 тыс. Помимо этого, как отмечает издание, он получил «премию» в размере $100 тыс. за помощь в решении проблемы банка.

В начале августа Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.

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