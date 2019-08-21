ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«На часть денежных средств, полученных из не предусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких», — заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

В апреле стало известно о задержании главы отдела одного из подразделений ФСБ — Черкалина. Он подозревается в получении взяток в особо крупных размерах и отправлен под арест.