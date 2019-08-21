ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
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- РИА Новости
«На часть денежных средств, полученных из не предусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких», — заявили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года по 2019 год составил не более 55 млн рублей.
В апреле стало известно о задержании главы отдела одного из подразделений ФСБ — Черкалина. Он подозревается в получении взяток в особо крупных размерах и отправлен под арест.