Названо безопасное для здоровья молодёжи время использования гаджетов

Специалисты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета назвали максимальное время, которое молодым людям можно тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья. С результатами исследования ознакомился RT.

Эксперты рекомендуют школьникам и студентам проводить за электронными девайсами (компьютер, ноутбук, планшет и прочее) не более трёх часов в день. У тех, кто уделяет гаджетам больше времени, повышается риск развития физических отклонений, утверждают специалисты.

Среди возможных проблем со здоровьем, к которым приводит такой образ жизни, исследователи называют близорукость, психические и неврологические отклонения, а также нарушения работы опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, частое использование устройств с наушниками увеличивает вероятность заболеваний органов слуха.

Исследователи также отмечают, что от времени, проведённого за компьютером или ноутбуком, напрямую зависит увеличение массы тела молодых людей.

Из-за чрезмерного увлечения гаджетами молодёжь уделяет меньше времени сну, прогулкам на открытом воздухе и спортивным занятиям. Так, школьники тратят на сон на 9% меньше времени, а на прогулки и занятия спортом — на 6%. Что касается студентов, то из-за использования гаджетов их сон сокращается на 7%. Время, проведённое за занятиями спортом и на открытом воздухе, становится меньше на 4%.

В исследовании приняли участие 465 старшеклассников (16 лет) и 598 студентов (20 лет) из трёх регионов России.

Ранее в России предлагали ограничить использование мобильных телефонов в школах.