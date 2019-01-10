Министр образования Крыма оценила использование школьниками гаджетов

Министр образования Республики Крым Наталья Гончарова оценила использование школьниками гаджетов, сообщают «Аргументы недели».

«Главный аргумент, который приводят: родитель будет спокоен, если будет каждые 45 минут слышать голос ребёнка. Но многие ли звонят после каждого урока, чтобы выяснить, всё ли в порядке? Считаю, что, отдав ребёнка в школу, родители уже доверили его образовательному учреждению, которое к тому же сами и выбрали», — сказала она.

Гончарова отметила, что не видит пользы от телефонов и планшетов как источников информации в учебном процессе, поскольку на итоговой аттестации у детей не будет ничего, кроме ручки и листа.

Как считает министр, дома можно получать данные любыми средствами, а в школе остаются учитель, учебник и самостоятельность.

В сентябре заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина в беседе с m24 прокомментировала результаты опроса, согласно которому 73% россиян поддерживают запрет использования гаджетов в школах.