Голикова прокомментировала расширенное заседание Госсовета

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Вице-премьер Татьяна Голикова в беседе с «Российской газетой» прокомментировала расширенное заседание Госсовета.
Голикова прокомментировала расширенное заседание Госсовета
  • РИА Новости

Она отметила, что одной из основных тем стало кадровое обеспечение в здравоохранении.

«Как перестроить систему подготовки, какими ресурсами ещё нужно воспользоваться, чтобы привлечь кадры в здравоохранение, как их заинтересовать, какие соцгарантии должны быть приняты в том числе и регионами, чтобы не просто обеспечивать модернизацию, но и социально приемлемую инфраструктуру, например, для молодого специалиста, который приехал на село», — заявила она.

Как отметила Голикова, заседанию предшествовали два дня работы губернаторов по пяти столам — каждая группа формулировала свою позицию по сфере, отведённой ей по компетенции.

По словам вице-премьера, это касается инфраструктуры, кадров, транспортного обеспечения, цифровизации. Большой блок предложений затрагивал новую серию изменений в законе о госзакупках.

«Надеемся, что в январе, как это и положено по постановлению правительства, регионы представят свои программы на экспертизу. Никто из них не сдвигал сроков начала их реализации 1 июля 2020 года», — добавила Голикова.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о работе в области здравоохранения.

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