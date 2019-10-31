В Госдуме прокомментировали результаты опроса о сферах труда с самыми счастливыми работниками

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала результаты опроса, согласно которым самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.

Как считает Бессараб, причина лидерства медработников и фармацевтов в их уверенности в завтрашнем дне.

Что касается причин, по которым многие граждане чувствуют себя на работе несчастными, то депутат считает, что это в том числе поведение работодателей.

«Многие работодатели стараются задержать работников, использовать их свободное нерабочее время себе во благо. Поэтому работники в среднем перерабатывают и работают не восьмичасовой рабочий день, а в лучшем случае — 10 часов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что наименее счастливыми являются представители автомобильного бизнеса, а также рабочий персонал.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в беседе с НСН прокомментировала список самых востребованных в будущем профессий в России.