В Госдуме прокомментировали результаты опроса о сферах труда с самыми счастливыми работниками
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Как считает Бессараб, причина лидерства медработников и фармацевтов в их уверенности в завтрашнем дне.
Что касается причин, по которым многие граждане чувствуют себя на работе несчастными, то депутат считает, что это в том числе поведение работодателей.
«Многие работодатели стараются задержать работников, использовать их свободное нерабочее время себе во благо. Поэтому работники в среднем перерабатывают и работают не восьмичасовой рабочий день, а в лучшем случае — 10 часов», — сказала она.
Ранее сообщалось, что наименее счастливыми являются представители автомобильного бизнеса, а также рабочий персонал.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в беседе с НСН прокомментировала список самых востребованных в будущем профессий в России.