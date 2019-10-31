Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

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Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос компании Headhunter.

В ходе опроса респонденты давали оценку по шкале от 0 до 10, насколько они счастливы на рабочем месте.

«Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и некоммерческих организаций (5,9 баллов), на третьем — управление персоналом (5,8 баллов)», — сообщили представители компании.

Отмечается, что наименее счастливыми являются представители автомобильного бизнеса (4,4 балла), а также рабочий персонал (4,7 балла).

В середине октября россияне назвали должность охранника наиболее скучной профессией.

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