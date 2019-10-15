Жители России назвали самую скучную профессию

Российские граждане считают наиболее скучной профессию охранника. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что соответствующее мнение выразили 13% участников опроса.

Также неинтересной считают профессию бухгалтера, о чём заявили 9% респондентов.

При этом 8% респондентов рассказали, что любая профессия является скучной, если она нелюбима и неинтересна.

Кроме того, участники опроса назвали в числе скучных профессии сторожа, уборщика, офисного работника, библиотекаря и вахтёра.

Ранее в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали RT о негативном воздействии на здоровье офисной работы.