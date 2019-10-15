Жители России назвали самую скучную профессию
- globallookpress.com
- © Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Отмечается, что соответствующее мнение выразили 13% участников опроса.
Также неинтересной считают профессию бухгалтера, о чём заявили 9% респондентов.
При этом 8% респондентов рассказали, что любая профессия является скучной, если она нелюбима и неинтересна.
Кроме того, участники опроса назвали в числе скучных профессии сторожа, уборщика, офисного работника, библиотекаря и вахтёра.
Ранее в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали RT о негативном воздействии на здоровье офисной работы.