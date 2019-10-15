Жители России назвали самую скучную профессию

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Российские граждане считают наиболее скучной профессию охранника. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.
Жители России назвали самую скучную профессию
  • globallookpress.com
  • © Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Отмечается, что соответствующее мнение выразили 13% участников опроса. 

Также неинтересной считают профессию бухгалтера, о чём заявили 9% респондентов.

При этом 8% респондентов рассказали, что любая профессия является скучной, если она нелюбима и неинтересна.

Кроме того, участники опроса назвали в числе скучных профессии сторожа, уборщика, офисного работника, библиотекаря и вахтёра.

Ранее в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали RT о негативном воздействии на здоровье офисной работы.

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