Эксперт прокомментировала список самых востребованных в будущем профессий в России

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Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в беседе с НСН прокомментировала список самых востребованных в будущем профессий в России.
Эксперт прокомментировала список самых востребованных в будущем профессий в России
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«Что касается рабочих профессий — однозначно востребованы все направления. Есть дефицит рабочих кадров даже по рынку Москвы. Растёт востребованность в педагогических работниках, которые готовы работать частно, индивидуально», — заявила она.

Также, по её мнению, никакие бухгалтерские программы не смогут заменить талантливого бухгалтера, который умеет разбираться в новых законах и распоряжаться деньгами.

Со своей стороны, зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в беседе с URA.RU выразил мнение, что профессия бухгалтера поддаётся автоматизации.

«Современные CRM-системы, конечно, не целиком компенсируют труд бухгалтера, но возможность сокращения людей возникает. Профессии, связанные с механической работой, поддающейся автоматизации, уйдут в прошлое», — полагает он.

Ранее специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

В первую очередь к ним относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

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