В Совфеде призвали блокировать торгующие дикими животными сайты

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что интернет-ресурсы, которые занимаются торговлей дикими или экзотическими животными, должны блокироваться.
В Совфеде призвали блокировать торгующие дикими животными сайты
  • РИА Новости

«Деятельность различных интернет-ресурсов, направленная на торговлю редкими или экзотическими животными, должна пресекаться, вплоть до блокировки ресурсов подобного рода», — цитирует РИА Новости Клишаса.

По его словам, необходимо провести рассмотрение введения в законодательство нормы о блокировке подобных интернет-ресурсов.

Он добавил, что в октябре 2019 года в УК России были внесены изменения, ужесточающие ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных.

14 октября в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий введение досудебной блокировки сайтов, на которых размещены материалы о жестоком обращении с животными.

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