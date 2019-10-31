В Совфеде призвали блокировать торгующие дикими животными сайты
- РИА Новости
«Деятельность различных интернет-ресурсов, направленная на торговлю редкими или экзотическими животными, должна пресекаться, вплоть до блокировки ресурсов подобного рода», — цитирует РИА Новости Клишаса.
По его словам, необходимо провести рассмотрение введения в законодательство нормы о блокировке подобных интернет-ресурсов.
Он добавил, что в октябре 2019 года в УК России были внесены изменения, ужесточающие ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных.
14 октября в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий введение досудебной блокировки сайтов, на которых размещены материалы о жестоком обращении с животными.