В ГД внесли проект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий введение досудебной блокировки сайтов, на которых размещены материалы о жестоком обращении с животными.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Как отмечает автор инициативы, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, законопроект направлен на пресечение распространения в интернете информации, которая может «причинить вред психическому здоровью неограниченного круга лиц».

«Назрела необходимость введения более оперативной процедуры ограничения доступа к информации в сети интернет, содержащей материалы о жестоком обращении с животными», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что введение досудебного механизма блокировки сайтов не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел.

При выявлении признаков состава преступления по статье 245 УК России («Жестокое обращение с животными») на сайтах информация о нарушении законодательства будет передана в правоохранительные органы.

Также, согласно документу, правительством России будет определяться орган, принимающий решение об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим материалы о жестоком обращении с животными.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.

В июле в Госдуму внесли проект о снижении возраста ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.