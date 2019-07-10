В Думе призвали привлекать за жестокое обращение с животными с 14 лет
- РИА Новости
Автором такой инициативы выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
«На сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети «Интернет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее в России предложили ограничить число питомцев в квартирах.
Также ФАН передавало, что в Госдуме предложили ввести разрешение на содержание бойцовых собак.