В Думе призвали привлекать за жестокое обращение с животными с 14 лет

В Госдуму внесён проект о снижении возраста ответственности с 16 до 14 лет за жестокое обращение с животными.

Автором такой инициативы выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

«На сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети «Интернет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в России предложили ограничить число питомцев в квартирах.

Также ФАН передавало, что в Госдуме предложили ввести разрешение на содержание бойцовых собак.