В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями», — сказал парламентарий.
По его словам, также вносятся изменения в КоАП России, которые предусматривают соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов.
«Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — добавил он.
Как указывает агентство, авторами инициативы являются сенаторы Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
Ранее в Роскомнадзоре заявили о готовности создать список распространителей недостоверной информации.
В такой в перечень могут войти адреса страниц интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц.