В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями», — сказал парламентарий.

По его словам, также вносятся изменения в КоАП России, которые предусматривают соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов.

«Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — добавил он.

Как указывает агентство, авторами инициативы являются сенаторы Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о готовности создать список распространителей недостоверной информации.

В такой в перечень могут войти адреса страниц интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц.