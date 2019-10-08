В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

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В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями», — сказал парламентарий.

По его словам, также вносятся изменения в КоАП России, которые предусматривают соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов.

«Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — добавил он.

Как указывает агентство, авторами инициативы являются сенаторы Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о готовности создать список распространителей недостоверной информации

В такой в перечень могут войти адреса страниц интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц. 

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