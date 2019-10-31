Рогозин заявил о сокращении «паразитирующего» персонала в «Роскосмосе»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что в корпорации проводится сокращение сотрудников, не имеющих отношения к производственному потенциалу предприятий ракетно-космической отрасли, передаёт ТАСС.

«Организация труда позволяет избавить некоторые предприятия от неразумных решений и сделать их гораздо более эффективными, в том числе от паразитирующего персонала, который выдавал раньше свою работу как значимую... Эту часть публики мы сокращаем», — сказал Рогозин.

Он отметил, что такие сотрудники не имеют никакого отношения к классу «технологов или высококвалифицированных рабочих», и сообщил о создании в «Роскосмосе» эффективной системы аудита, позволяющей «наводить порядок быстро и эффективно».

Также Рогозин напомнил, что с момента вступления его в должность главы госкорпорации в мае 2018 года на первые два года была поставлена задача избавиться минимум от 15% издержек.

В феврале в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным Рогозин рассказал о проведённой работе в ракетной промышленности страны.

По его словам, госкорпорацией было осуществлено сокращение непроизводственных расходов на не менее 15%.