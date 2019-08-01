В «Роскосмосе» сообщили о приостановке разработки робота «Фёдор»
«В настоящее время из-за существенного уменьшения объёмов финансирования работы по проекту «Косморобот» приостановлены. Возвращение к активной фазе проекта создания роботов космического назначения с учётом изготовленного задела отложено на перспективу», — цитирует представителя госкорпорации РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что разработка робота велась за счёт бюджета, и в связи с сокращением объёма поддержки имеющиеся средства направили на оснащение российского сегмента МКС и создание новой пилотируемой транспортной системы.
Ранее сообщалось, что «Фёдор» получит функцию голосового помощника и сможет «беседовать» с космонавтами.