В «Роскосмосе» сообщили о приостановке разработки робота «Фёдор»

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Разработка голосового робота «Фёдор», которого планировали отправить на Международную космическую станцию (МКС) для помощи космонавтам, приостановлена в связи с уменьшением размера финансирования, сообщили в «Роскосмосе».

«В настоящее время из-за существенного уменьшения объёмов финансирования работы по проекту «Косморобот» приостановлены. Возвращение к активной фазе проекта создания роботов космического назначения с учётом изготовленного задела отложено на перспективу», — цитирует представителя госкорпорации РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что разработка робота велась за счёт бюджета, и в связи с сокращением объёма поддержки имеющиеся средства направили на оснащение российского сегмента МКС и создание новой пилотируемой транспортной системы.

Ранее сообщалось, что «Фёдор» получит функцию голосового помощника и сможет «беседовать» с космонавтами.

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