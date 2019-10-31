Захарова рассказала, сколько женщин работает в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что порядка 70 женщин занимают руководящие должности во внешнеполитическом ведомстве.

«Порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них являются членами коллегии МИД России, а это ключевой ведомственный орган принятия решения», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, среди женщин — «два директора департаментов, есть и посол».

«Было и большее количество послов-женщин. Несколько советников-посланников, под два десятка заместителей директоров департаментов и порядка 50 начальников отдела, это очень много», — добавила она.

Она отметила, что все формальные ограничения для карьерного роста дипломатов давно устранены.

«Нет разницы в подходах в российской дипломатии к дипломатам-мужчинам и дипломатам-женщинам», — добавила Захарова.

17 октября первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко заявил, что женщины составляют 72% российских госслужащих.