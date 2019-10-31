Путин призвал экстренно решать вопрос с местами в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что по вопросу улучшения ситуации с местами в школах нужно предпринимать экстренные меры.

«Нужно предпринимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах», — заявил Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Он отметил, что сейчас в России вместе сошлись два демографических сбоя — 1943—1944-х годов и 90-х годов, поэтому наблюдается естественная убыль населения.

«У нас по синусоиде идёт демографическая ситуация», — сказал президент.

Путин также заявил о важности прогнозирования развития демографической ситуации.

Ранее российский лидер заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.