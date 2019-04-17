Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»

Россия должна избежать демографического провала, аналогичного произошедшему в 1990-е годы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчёта в Госдуме о работе правительства.

По его словам, сегодня остро ощущается «демографическое эхо» 1990-х, когда в России смертность превысила рождаемость.

«Демографы даже назвали это «русский крест». Людей, рождённых в 1990-е годы, к сожалению, мало. И нам нужно избежать демографического провала и повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, к 2030 году — до 80 лет», — цитирует Медведева ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что это входит в национальные цели.

В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.