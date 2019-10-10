Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.

Об этом он сказал на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

По его словам, «имея в виду наши результаты по демографической повестке в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы».

Путин добавил, что страна должна быть готова к этому, в том числе необходимо иметь достаточно школьных мест.

По словам президента, иначе не удастся ликвидировать вторую или третью смену в школах, но они «будут нарастать». В связи с этим он поручил принимать меры по организации новых школьных мест уже сейчас.

«Я хочу, чтобы и вы обратили на это внимание, и коллеги в регионах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин поздравил учителей с профессиональным праздником.