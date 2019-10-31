Минобороны назвало провокацией «видео издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны России заявило, что видеозапись издевательств, которые якобы происходили в воинской части в Забайкальском крае, является «грубейшей провокацией». Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября с.г. и вообще к вооружённым силам», — заявили в министерстве.

Также в ведомстве считают, что действия редакции «Ленты.Ру» по «сознательному введению в заблуждение массовой аудитории в погоне за собственной цитируемостью заслуживают должной оценки соответствующих государственных структур».

25 октября в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. В результате произошедшего восемь человек погибли, ещё двое получили ранения. Подозреваемый арестован.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»)», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в совершении преступления обвиняется рядовой Рамиль Шамсутдинов.

Также обстоятельства ЧП выясняет военная прокуратура.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал стрельбу в одной из воинских частей в Забайкальском крае.