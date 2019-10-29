Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст документа.

«Просим вас поддержать предложение о подготовке постановления правительства России об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий...» — говорится в письме, также подписанном финансовыми партнёрами — Сбербанком и ВТБ.

В качестве возможного источника финансирования субсидии рассматриваются средства, сэкономленные бюджетом в ходе торгов по выбору подрядчиков по реализации федеральных проектов.

Как сообщили в «Ростелекоме», «конкретные суммы и ожидания в письме не обозначались».

Пакет Яровой обязывает операторов связи хранить данные о содержании разговоров и переписки пользователей, что требует от компаний затрат на закупку оборудования.

Так, за пять лет «МТС» оценивал расходы по пакету Яровой в 50 млрд рублей, «Вымпелком» — в 45 млрд рублей, «МегаФон» — в 40 млрд рублей.

Как отмечается, затраты операторов могут составить 10—20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в следующие пять лет, в то время как компаниям необходимо делать серьёзные вложения в пилотирование и развёртывание сетей 5G.

Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин рассказал, что быстрого развития технологии связи пятого поколения (5G) в стране ожидать не стоит, поскольку отечественные сотовые операторы ещё не отбили свои затраты по 3G и 4G.