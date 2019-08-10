В Минкомсвязи рассказали о возможных темпах развития 5G в России

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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин считает, что быстрого развития технологии связи пятого поколения (5G) в стране ожидать не стоит, поскольку отечественные сотовые операторы ещё не отбили свои затраты по 3G и 4G.
В Минкомсвязи рассказали о возможных темпах развития 5G в России
  • © Максим Туманов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Я лично считаю, что быстрого роста технологии 5G у нас на сегодняшний день происходить не будет… На сегодняшний день наши мобильные операторы отбили свои капитальные затраты только по 2G. И 3G, и 4G ещё не отбились», — заявил Волин.

Он считает, что если операторы начнут внедрять 5G, то это повлечёт новые инвестиционные затраты для них.

Ранее компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.

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