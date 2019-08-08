В России запустили первую пилотную зону сети 5G
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Tele2.
«Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила — от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети», — сообщил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Также он отметил, что люди в скором времени смогут сами увидеть, что нового сеть пятого поколения привнесёт в сферу развлечений.
Эмдин подчеркнул, что при поддержке регулятора компания сможет эффективно реализовать задачи программы «Цифровая экономика», а также способствовать массовому распространению сети 5G на территории России.
В апреле вице-премьер России Максим Акимов оценил затраты на создание сетей 5G в России в 650 млрд рублей.