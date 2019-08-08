В России запустили первую пилотную зону сети 5G

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Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
  • © Максим Туманов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Tele2.

«Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила — от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети», — сообщил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Также он отметил, что люди в скором времени смогут сами увидеть, что нового сеть пятого поколения привнесёт в сферу развлечений.

Эмдин подчеркнул, что при поддержке регулятора компания сможет эффективно реализовать задачи программы «Цифровая экономика», а также способствовать массовому распространению сети 5G на территории России.

В апреле вице-премьер России Максим Акимов оценил затраты на создание сетей 5G в России в 650 млрд рублей.

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