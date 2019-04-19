Затраты на создание сетей 5G в России оценили в 650 млрд рублей

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Вице-премьер России Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным обратился к лидеру с просьбой дать компетентным структурам поручения для активизации работы по созданию в стране сетей связи 5G.
Затраты на создание сетей 5G в России оценили в 650 млрд рублей
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами Совете по реализации нацпроектов. Это была бы мощная поддержка», — передаёт его слова пресс-служба Кремля.

По словам Акимова, затраты компаний на создание сети нового поколения составят около 650 млрд рублей.

«Мы оцениваем, что на создание сети связи следующего поколения компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей. Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», — заявил он.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.

Первые пилотные проекты планируется реализовать в ближайшие годы.

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