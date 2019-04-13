Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G

Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении ввести в стране беспроводную связь пятого поколения, которая изменит жизнь американцев и позволит им получить быстрый доступ к интернету.

«Мы сделаем два крупных объявления об ускорении развития 5G и расширении доступа к широкополосному интернету для каждого американца. Неважно, где вы, вы будете иметь быстрый доступ к 5G, и это будет другая жизнь», — сказал Трамп, видео с его выступлением опубликовала The Hill.

President Trump: "No matter where you are, you will have access very quickly to 5G. And it's going to be a different life." pic.twitter.com/bWMnGg0Yzz — The Hill (@thehill) 13 апреля 2019 г.

В январе 2018 года сообщалось, что советники президента США по национальной безопасности могут предпринять меры для создания в стране высокоскоростной национальной сети 5G с целью борьбы с «угрозой» со стороны Китая.