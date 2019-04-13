Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G

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Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении ввести в стране беспроводную связь пятого поколения, которая изменит жизнь американцев и позволит им получить быстрый доступ к интернету.
Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G
  • Reuters

«Мы сделаем два крупных объявления об ускорении развития 5G и расширении доступа к широкополосному интернету для каждого американца. Неважно, где вы,  вы будете иметь быстрый доступ к 5G, и это будет другая жизнь», — сказал Трамп, видео с его выступлением опубликовала The Hill.

В январе 2018 года сообщалось, что советники президента США по национальной безопасности могут предпринять меры для создания в стране высокоскоростной национальной сети 5G с целью борьбы с «угрозой» со стороны Китая.

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