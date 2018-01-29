СМИ: В США могут создать высокоскоростную сеть 5G с целью борьбы с «китайской угрозой»

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Советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности могут в ближайшем будущем предпринять меры для создания в стране высокоскоростной национальной сети 5G с целью борьбы с «угрозой» со стороны Китая. Об этом сообщает Axios со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении портала документы.

Отмечается, что согласно имеющимся данным, сеть подобного типа может быть создана в течение следующих трёх лет.

Также сообщается, что в ближайшие шесть-восемь месяцев между представителями телекоммуникационных компаний и сотрудниками администрации Трампа должны состояться переговоры, на которых будут обсуждаться некоторые аспекты создания и спонсирования данного проекта. 

Необходимость существования национальной сети 5G, по данным портала, в частности, определена тем, что Китай «является доминирующим опасным агентом информационной сферы».

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США
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