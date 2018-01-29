СМИ: В США могут создать высокоскоростную сеть 5G с целью борьбы с «китайской угрозой»
Отмечается, что согласно имеющимся данным, сеть подобного типа может быть создана в течение следующих трёх лет.
Scoop: Trump team considers nationalizing 5G network https://t.co/V7eBtxtHvkpic.twitter.com/z4EWVPaPB6— Axios (@axios) 28 января 2018 г.
Также сообщается, что в ближайшие шесть-восемь месяцев между представителями телекоммуникационных компаний и сотрудниками администрации Трампа должны состояться переговоры, на которых будут обсуждаться некоторые аспекты создания и спонсирования данного проекта.
Необходимость существования национальной сети 5G, по данным портала, в частности, определена тем, что Китай «является доминирующим опасным агентом информационной сферы».