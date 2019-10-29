СК возбудил дело против четырёх полицейских из подмосковного Ступина

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Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело против четырёх полицейских по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
СК возбудил дело против четырёх полицейских из подмосковного Ступина
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По предварительным данным, сотрудники полиции из подмосковного Ступина получили взятку в размере 500 тыс. рублей от гендиректора строительной фирмы за общее покровительство, отсутствие проверок «финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства работниками организации».

Полицейские были задержаны в момент получения взятки. На данный момент они допрошены, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в МВД России заявили о задержании начальника полиции подмосковного Ступина.

28 октября в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

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