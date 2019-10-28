Задержан начальник полиции подмосковного Ступина
- РИА Новости
Как отмечается, проводится «комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда должностных лиц ОМВД России по городскому округу Ступино к коррупционным правонарушениям».
«28 октября при получении от гражданина 500 тыс. рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения», — сказала Волк.
По её словам, материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.
18 октября в МВД России заявили о задержании двух руководителей московского ОВД «Дорогомилово».
Подробнее — в материале RT.