Задержан начальник полиции подмосковного Ступина

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В Московской области задержан начальник полиции, замглавы отдела МВД России по Ступину. Об этом говорится в заявлении официального представителя МВД Ирины Волк.
Задержан начальник полиции подмосковного Ступина
  • РИА Новости

Как отмечается, проводится «комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда должностных лиц ОМВД России по городскому округу Ступино к коррупционным правонарушениям».

«28 октября при получении от гражданина 500 тыс. рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения», — сказала Волк.

По её словам, материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.

18 октября в МВД России заявили о задержании двух руководителей московского ОВД «Дорогомилово». 

Подробнее — в материале RT.

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