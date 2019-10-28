Задержан начальник полиции подмосковного Ступина

В Московской области задержан начальник полиции, замглавы отдела МВД России по Ступину. Об этом говорится в заявлении официального представителя МВД Ирины Волк.

Как отмечается, проводится «комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда должностных лиц ОМВД России по городскому округу Ступино к коррупционным правонарушениям».

«28 октября при получении от гражданина 500 тыс. рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения», — сказала Волк.

По её словам, материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.

18 октября в МВД России заявили о задержании двух руководителей московского ОВД «Дорогомилово».

Подробнее — в материале RT.