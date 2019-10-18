Задержаны главы полиции и угрозыска московского района Дорогомилово

Двое руководителей московского ОВД «Дорогомилово» задержаны и проверяются на причастность к коррупционным преступлениям. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что ведётся проверка информации о причастности ряда должностных лиц УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве к коррупционным правонарушениям.

В июле начальник уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в результате которого он получил 5 млн рублей.