Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
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По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого, частного предпринимателя, занимающегося вырубкой леса, о запланированных правоохранительными органами проверках.
Тот, в свою очередь, с 2018 года передал Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в размере более 5 млн рублей, говорится в сообщении.
Следствие ходатайствует об аресте начальника угрозыска.
В мае в Кабардино-Балкарии задержали ряд бывших и действующих сотрудников МВД, которые получили взятки на 42 млн рублей.