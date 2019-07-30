Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья

Начальник уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в результате которого он получил 5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого, частного предпринимателя, занимающегося вырубкой леса, о запланированных правоохранительными органами проверках.

Тот, в свою очередь, с 2018 года передал Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в размере более 5 млн рублей, говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует об аресте начальника угрозыска.

В мае в Кабардино-Балкарии задержали ряд бывших и действующих сотрудников МВД, которые получили взятки на 42 млн рублей.