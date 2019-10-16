Мэра Новочеркасска заподозрили в получении взятки в 2,6 млн рублей
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- РИА Новости
По версии следствия, в 2017 году чиновник, будучи мэром города Зверево, по предварительному сговору с ранее занимавшей должность замглавы той же городской администрации Альбиной Порошиной, получил от директора коммерческой организации взятку в размере более 2,6 млн рублей.
Порошина за совершение данного преступления приговорена к длительному сроку лишения свободы, проинформировали в СК. О причастности Зюзина стало известно из показаний женщины.
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Ранее в розыск объявили бывшего советника главы Республики Дагестан Османа Махачева. Он обвиняется в получении взятки, сопряжённом с вымогательством.