Бывшего советника главы Дагестана объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы объявил бывшего советника главы Республики Дагестан Османа Махачева в международный розыск.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

Отмечается, что экс-чиновник обвиняется в получении взятки, сопряжённом с вымогательством, в особо крупном размере.

«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Махачева Османа Абидовича сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сказала она.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего руководителя управления образования исполкома Казани Ильнара Хидиятова.

В сентябре газета «Реальное время» сообщала, что в Башкирии завели три уголовных дела против экс-инспектора ГИБДД, который подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки.