СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги

Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников», — указано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые в октябре организовали преступную схему для незаконного получения 1,2 млн рублей от представителя транспортной компании за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям.

При этом, как сообщают в СК, в случае отказа передать взятку железнодорожник угрожал повлиять на расторжение договора поставки товаров и полностью лишить коммерсантов возможности вести свою деятельность.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Ранее в МВД сообщили о задержании начальника полиции подмосковного Ступина.