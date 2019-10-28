СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги

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Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 
СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. 

«Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников», — указано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые в октябре организовали преступную схему для незаконного получения 1,2 млн рублей от представителя транспортной компании за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям.

При этом, как сообщают в СК, в случае отказа передать взятку железнодорожник угрожал повлиять на расторжение договора поставки товаров и полностью лишить коммерсантов возможности вести свою деятельность.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Ранее в МВД сообщили о задержании начальника полиции подмосковного Ступина.

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