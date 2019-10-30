Названы регионы России с самыми качественными дорогами

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Николай Соколов
Росстат обнародовал данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям. На основе этой статистики RT составил рейтинг регионов с самыми качественными дорогами.
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

В 2018 году больше всего дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, оказалось в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%).

К регионам, дороги в которых меньше всего соответствовали нормативам в прошлом году, относятся Республика Марий Эл (1,4%), Саратовская область (9,9%), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская области (17%).

Всего в России в прошлом году нормам соответствовало 42,4% всех дорог этой категории. За десять лет этот показатель улучшился на 5% (в 2008 году было 37,8% качественных дорог).

Дороги регионального (или межмуниципального) значения находятся в собственности субъектов и получают финансирование из их бюджетов.

Согласно методологии Росстата, к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся, в частности, ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.

Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.

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