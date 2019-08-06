В МВД заявили о снижении показателей аварийности на дорогах России

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Заместитель руководителя Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России Олег Понарьин в беседе с kp.ru заявил о снижении показателей аварийности на дорогах с начала 2019 года.
В МВД заявили о снижении показателей аварийности на дорогах России
  • РИА Новости

«Я должен отметить, что действительно наблюдается снижение всех показателей аварийности — на 2% снизилось количество ДТП, на 1,5% — количество раненых и почти на 8% — количество погибших», — сказал он.

По его словам, это очень хороший результат.

Как добавил Понарьин, в июле зафиксировано снижение числа погибших на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала 2019 года.

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