В МВД заявили о снижении показателей аварийности на дорогах России

Заместитель руководителя Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России Олег Понарьин в беседе с kp.ru заявил о снижении показателей аварийности на дорогах с начала 2019 года.

«Я должен отметить, что действительно наблюдается снижение всех показателей аварийности — на 2% снизилось количество ДТП, на 1,5% — количество раненых и почти на 8% — количество погибших», — сказал он.

По его словам, это очень хороший результат.

Как добавил Понарьин, в июле зафиксировано снижение числа погибших на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала 2019 года.