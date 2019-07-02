В Генпрокуратуре России назвали главную причину крупных ДТП

В Генпрокуратуре России заявили, что пренебрежение правилами дорожного движения водителями является главной причиной ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА Новости.

По словам первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана, только 9,5 тыс. человек погибли в результате выезда на полосу встречного движения за последние два года.

Это составляет 25,6% от общего числа погибших на дорогах России.

Всего безответственное отношение к правилам дорожного движения привело к гибели более чем 30 тыс. человек за два года.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области снизился уровень аварийности на дорогах с начала 2019 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.