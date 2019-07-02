В Генпрокуратуре России назвали главную причину крупных ДТП
- РИА Новости
По словам первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана, только 9,5 тыс. человек погибли в результате выезда на полосу встречного движения за последние два года.
Это составляет 25,6% от общего числа погибших на дорогах России.
Всего безответственное отношение к правилам дорожного движения привело к гибели более чем 30 тыс. человек за два года.
Телеканал «360» сообщал, что в Московской области снизился уровень аварийности на дорогах с начала 2019 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.