В Генпрокуратуре России назвали главную причину крупных ДТП

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В Генпрокуратуре России заявили, что пренебрежение правилами дорожного движения водителями является главной причиной ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА Новости.
В Генпрокуратуре России назвали главную причину крупных ДТП
  • РИА Новости

По словам первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана, только 9,5 тыс. человек погибли в результате выезда на полосу встречного движения за последние два года.

Это составляет 25,6% от общего числа погибших на дорогах России.

Всего безответственное отношение к правилам дорожного движения привело к гибели более чем 30 тыс. человек за два года.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области снизился уровень аварийности на дорогах с начала 2019 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.

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